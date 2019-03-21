2019-03-21T18:38:41+03:00
Происшествия

В Ярославской области осудили женщину, которая порезала сожителя, а потом зашила ему раны

Через несколько дней у мужчины поднялась температура, пришлось ехать в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В ноябре 2018 года 33-летняя жительница Рыбинска была у себя дома. Пьяная женщина поругалась со своим 36-летним сожителем, но на этом не остановилась. Агрессивная дама набросилась на мужчину с ножом и ударила его в район легких. После этого гражданская жена сжалилась над любимым. Она промыла рану и зашила ее.

Через несколько дней сожитель заболел: поднялась высокая температура. Женщина испугалась и обратилась в больницу. Дальше схема известная – возбудили уголовное дело. Рыбинская городская прокуратура поддержала обвинение в суде. Теперь агрессивная дама условно лишена свободы на три года с испытательным сроком три года. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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