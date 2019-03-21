Сегодня в Ярославской области загорелся мусор, частный дом и гараж

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-21T17:46:29+03:00

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Сегодня, 21 марта, в Ярославской области случилось три пожара.

Утром, в 8 часов 5 минут, поступило сообщение о том, что загорелся мусор в деревне Левайцево Угличского района. Пожарные приехали вовремя, никто не пострадал.

Дальше ущерб был уже серьезнее – вспыхнул гараж в Рыбинске. В пожарную часть поступил вызов в 12 часов 19 минут. Огонь ликвидировали, снова без жертв.

А в Ярославском микрорайоне в деревне Телищево произошло возгорание частного дома. На место выехали пожарно-спасательные части. Все это случилось в 12 часов 36 минут. Огонь был потушен. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU