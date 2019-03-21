Соленые огурцы, трусы и курага: в Дзержинском районе Ярославля уличных торговцев привлекут к отвественности

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-21T17:32:39+03:00

Попасть на рынок не сложно: пенсионерам и малоимущим выделяется от 15 до 30 мест, где они могут реализовывать свой товар/ФОТО: мэрия Ярославля

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В Ярославле каждую неделю в разных районах проводятся рейды по пресечению незаконной торговли. Сегодня, 21 марта, такое мероприятие прошло в Дзержинском районе.

На Волгоградской улице участники рейда заметили две точки несанкционированной торговли – недалеко от торговых центров «Атак» и «Лотос». На улице продавали нижнее белье, текстиль, домашние соленья и различные предметы быта. В итоге было выявлено семь административных правонарушений.

— Мы разъясняем уличным торговцам, что они могут продавать свою продукцию официально на рынке, но они не хотят, санитарных книжек ни у кого из них нет, — поделился заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.

Попасть на рынок не сложно: пенсионерам и малоимущим выделяется от 15 до 30 мест, где они могут реализовывать свой товар. Места бесплатные. Всего лишь нужно обратиться к администрации рынка, чтобы лаборатория проверила товар и выдала сертификаты.

В многих районах Ярославля уже давно есть определенные места, где сидят уличные торговцы. В Брагино это Пионерская улица, Урицкого и Труфанова.

За несанкционированную торговлю они могут получить штраф от 500 до 5000 рублей.

Всего с начала года в Ярославле прошел уже 21 рейд.

ИСТОЧНИК KP.RU