А слона-то я и не заметил. Пока ярославские журналисты фотографировали резиновые игрушки, в центре города выросло что-то огромное и розовое
На днях ярославцев «напугал крокодил», а «мышей на улице Кирова прилетел ловить совенок». Пока ярославские журналисты соревновались в мастерстве заголовков и гонялись за цифрами, на улице Свободы «разгуливал» гигантский розовый слон. Место, чтобы «удивить» и «напугать» горожан, он «выбрал» очень подходящее – аккурат перед цирком.
У градозащитницы Елены Богдановой даже не оказалось подходящих слов. Так она и написала на Facebook.
Наводнившие Ярославль «животные» – явный признак весны. Главное, обойтись без весенних обострений.
Кстати, в Ярославском музее-заповеднике проснулась медведица Маша. Посмотрите, какая она милая!
ИСТОЧНИК KP.RU