2019-03-21T17:54:25+03:00
Общество

А слона-то я и не заметил. Пока ярославские журналисты фотографировали резиновые игрушки, в центре города выросло что-то огромное и розовое

Это вам не крокодил какой-нибудь
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Не хватает только баобабов...Не хватает только баобабов...Фото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

На днях ярославцев «напугал крокодил», а «мышей на улице Кирова прилетел ловить совенок». Пока ярославские журналисты соревновались в мастерстве заголовков и гонялись за цифрами, на улице Свободы «разгуливал» гигантский розовый слон. Место, чтобы «удивить» и «напугать» горожан, он «выбрал» очень подходящее – аккурат перед цирком.

У градозащитницы Елены Богдановой даже не оказалось подходящих слов. Так она и написала на Facebook.

Наводнившие Ярославль «животные» – явный признак весны. Главное, обойтись без весенних обострений.

Кстати, в Ярославском музее-заповеднике проснулась медведица Маша. Посмотрите, какая она милая!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня в Ярославской области загорелся мусор, частный дом и гараж
Соленые огурцы, трусы и курага: в Дзержинском районе Ярославля уличных торговцев привлекут к отвественности
В Ярославле проснулась медведица Маша
В Рыбинске нашли водителей, которые, находясь на учете в наркодиспансере, садились за руль
В Ярославле поймали двух наркокурьеров со 114 граммами вещества в носках
На подъеме Добрынинского моста введут ограничение движения на крайних полосах
Ранила в самое сердце: в Рыбинске осудили санитарку, которая чуть не зарезала сожителя
В Ярославле из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей и персонал
Стратегию формирования здорового образа жизни обсудили в Ярославле на первом областном форуме общественного здоровья
Под Ярославлем автокран смял легковушку: пострадала девушка
В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а
«Ничего более дерзкого я не видела»: ярославец мастерски умыкнул коврик с чужого крыльца
К чему приводит гостеприимство: в Ярославской области малознакомый собутыльник обокрал хозяина квартиры