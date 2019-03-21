А слона-то я и не заметил. Пока ярославские журналисты фотографировали резиновые игрушки, в центре города выросло что-то огромное и розовое

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-21T17:54:25+03:00

Это вам не крокодил какой-нибудь

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На днях ярославцев «напугал крокодил», а «мышей на улице Кирова прилетел ловить совенок». Пока ярославские журналисты соревновались в мастерстве заголовков и гонялись за цифрами, на улице Свободы «разгуливал» гигантский розовый слон. Место, чтобы «удивить» и «напугать» горожан, он «выбрал» очень подходящее – аккурат перед цирком.

У градозащитницы Елены Богдановой даже не оказалось подходящих слов. Так она и написала на Facebook.

Наводнившие Ярославль «животные» – явный признак весны. Главное, обойтись без весенних обострений.

Кстати, в Ярославском музее-заповеднике проснулась медведица Маша. Посмотрите, какая она милая!

ИСТОЧНИК KP.RU