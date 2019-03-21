В Ярославле проснулась медведица Маша

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-21T17:24:37+03:00

Сотрудники музея-заповедника поделились видео и поздравили всех с весной

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- Ярославцы! С весной нас! – торжествуют в музее-заповеднике. Так сотрудники отмечают радостное событие: от зимнего сна проснулась медведица Маша.

В ближайшее время бурая красавица будет соблюдать специальную диету. Но не чтобы летом выглядеть лучше всех на пляже – после спячки организм должен прийти в норму.

- Доброго здоровья тебе, Маша, и отличного весеннего настроения! - отвечают в комментариях к видео на странице музея-заповедника в Facebook ярославцы.

Они, кстати, любимицу города смогут увидеть не сразу. Едва ли найдется кто-нибудь, кто готов принимать гостей спросонья. А для Маши сейчас только "утро". Дадим ей привести себя в порядок и будем ждать встречи!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/698550" frameborder="0"></iframe> Медведица Маша проснулась в Ярославском музее-заповеднике.Видео: Ярославский музей-заповедник / facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU