В Рыбинске нашли водителей, которые, находясь на учете в наркодиспансере, садились за руль

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-21T16:31:49+03:00

Административные дела по факту нарушения направлены в суд

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В Рыбинске сотрудники прокуратуры провели проверку по выявлению водителей, которые, находясь на учете в Ярославской областной клинической наркологической больнице, спокойно управляли транспортными средствами. В ходе проверки были найдены пять водителей, которые нарушали закон «О безопасности дорожного движения».

- По результатам проведенной проверки в Рыбинский городской суд направлены административные исковые заявления в отношении граждан, проживающих в городе Рыбинске и Рыбинском районе, - сообщили в пресс-службе рыбинской прокуратуры.

Главным требованием ведомства является лишение нарушителей права управлять автомобилем до полного завершения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Рассмотрение данных актов находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU