В Рыбинске нашли водителей, которые, находясь на учете в наркодиспансере, садились за руль
В Рыбинске сотрудники прокуратуры провели проверку по выявлению водителей, которые, находясь на учете в Ярославской областной клинической наркологической больнице, спокойно управляли транспортными средствами. В ходе проверки были найдены пять водителей, которые нарушали закон «О безопасности дорожного движения».
- По результатам проведенной проверки в Рыбинский городской суд направлены административные исковые заявления в отношении граждан, проживающих в городе Рыбинске и Рыбинском районе, - сообщили в пресс-службе рыбинской прокуратуры.
Главным требованием ведомства является лишение нарушителей права управлять автомобилем до полного завершения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Рассмотрение данных актов находится на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU