На подъеме Добрынинского моста введут ограничение движения на крайних полосах

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-21T13:51:38+03:00

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В Ярославле перед Добрынинским мостом введут ограничение движения на крайних полосах со стороны улицы Добрынина. По информации мэрии города, эта вынужденная мера начнет действовать с 22 марта. Вводится она для того, чтобы не перегружать конструкцию, находящуюся в аварийном состоянии.

- Рекомендуемый режим эксплуатации моста допускает движение автотранспорта и общественного транспорта общей массой не более 24,5 тонн. Кроме того, на мосту вводится ограничение скорости — не более 20 километров в час, — рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Владимир Бобков.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока мост не отремонтируют. Эти работы городские власти планируют провести в течение двух ближайших лет. Здесь хотят заменить деформационные швы, укрепить пролетные конструкции, заменить перила и освещение. Со стороны жилых домов Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.

ИСТОЧНИК KP.RU