Ранила в самое сердце: в Рыбинске осудили санитарку, которая чуть не зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-21T13:19:53+03:00

В порыве ссоры обвиняемая нанесла удар, а потом сама зашила мужчине рану

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В Рыбинске состоялся суд над 33-летней женщиной, которая почти убила сожителя. Установлено, что в ноябре 2018 года пьяная осужденная повздорила со своим мужчиной. В порыве эмоций женщина ударила потерпевшего ножом грудь.

- Поняв серьезность ранения, женщина промыла рану и зашила ее, поскольку обладает необходимыми навыками, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако через несколько дней у потерпевшего поднялась высокая температура, ему пришлось обратиться в больницу за квалифицированной медицинской помощью.

Фемида признала женщину виновной в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Преступнице назначено три года условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU