Ранила в самое сердце: в Рыбинске осудили санитарку, которая чуть не зарезала сожителя
В Рыбинске состоялся суд над 33-летней женщиной, которая почти убила сожителя. Установлено, что в ноябре 2018 года пьяная осужденная повздорила со своим мужчиной. В порыве эмоций женщина ударила потерпевшего ножом грудь.
- Поняв серьезность ранения, женщина промыла рану и зашила ее, поскольку обладает необходимыми навыками, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако через несколько дней у потерпевшего поднялась высокая температура, ему пришлось обратиться в больницу за квалифицированной медицинской помощью.
Фемида признала женщину виновной в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Преступнице назначено три года условно с аналогичным испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU