В Ярославле из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей и персонал

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-21T13:19:29+03:00

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21 марта в Ярославле из торгового центра «Леруа Мерлен», расположенного в Заволжском районе, эвакуировали посетителей и персонал. К магазину подъехали пожарные расчеты и личный состав регионального МЧС. К счастью, ничего серьезного в торговом центре не случилось. Все произошедшее стало частью плановых учений.

Огнеборцы отрабатывали действия при пожаре на объекте с массовым сосредоточением людей.

В настоящее время мероприятие завершилось, покупатели и работники центра смогли вернуться внутрь здания.

Напомним, аналогичные учения прошли в торговом комплексе «Тандем» в субботу, 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU