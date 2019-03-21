В Ярославле из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей и персонал
В торговом центре провели масштабные учения
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21 марта в Ярославле из торгового центра «Леруа Мерлен», расположенного в Заволжском районе, эвакуировали посетителей и персонал. К магазину подъехали пожарные расчеты и личный состав регионального МЧС. К счастью, ничего серьезного в торговом центре не случилось. Все произошедшее стало частью плановых учений.
Огнеборцы отрабатывали действия при пожаре на объекте с массовым сосредоточением людей.
В настоящее время мероприятие завершилось, покупатели и работники центра смогли вернуться внутрь здания.
Напомним, аналогичные учения прошли в торговом комплексе «Тандем» в субботу, 16 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU