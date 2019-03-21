Стратегию формирования здорового образа жизни обсудили в Ярославле на первом областном форуме общественного здоровья

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-21T13:06:41+03:00

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Ярославская область стала одним из пилотных регионов, включенных в федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Создание единой профилактической среды предусмотрено также Губернаторской программой социально-экономического развития «10 точек роста». Но без поддержки общественности многие инициативы рискуют остаться на бумаге. Не случайно одной из главных тем первого областного форума общественного здоровья стало взаимодействие органов исполнительной власти и общества в этом направлении. Важность совместной работы подчеркнул на открытии форума и заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

– Вопросы медицинской профилактики и популяризации здорового образа жизни должны стать приоритетными не только в работе медицинских учреждений и департамента здравоохранения, – отметил он. - К этой проблематике должны активно подключиться школы и вузы, спортивные клубы и секции, общественные организации. Вместе нам нужно сформировать долгосрочные региональные программы по созданию условий для ведения здорового образа жизни. Необходимо открывать социальные фитнес-клубы, дворовые и пришкольные площадки для занятий физкультурой и спортом. Многое уже сделано в рамках проектов «Решаем вместе!» и «Спорт – детям». Но это только начало работы. И без помощи общественности здесь не обойтись.

Важность взаимодействия обозначил и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, отметивший, что здоровье населения – первое, чем должно заниматься государство, а качественно изменить отношение людей к своему здоровью невозможно без работы в этом направлении Общественной палаты региона.

Как отмечали участники форума, в регионе уже выработан комплекс мер по снижению смертности - от профилактики через развитие здорового образа жизни к раннему выявлению факторов риска. Так, заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» Мария Можейко сообщила, что работа в данном направлении в регионе ведется уже несколько лет и имеет устойчивые результаты.

– Два года назад мы стартовали с проектом «Здоровая Ярославия». Проехали всю область, обследовали большое количество пациентов, – подчеркнула Мария Можейко. – На сегодняшний день 155 тысяч жителей региона охвачены массовыми профилактическими акциями и 12 тысяч прошли углубленное медицинское обследование. Мы смогли взбодрить людей. Они стали отказываться от курения, заниматься физкультурой.

По словам заместителя губернатора Андрея Шабалина, мнение общественности – своеобразный индикатор принимаемых региональными властями решений. А успешное взаимодействие с представителями Общественной палаты дает основу для новых законодательных инициатив и изменения параметров работы исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU