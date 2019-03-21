Под Ярославлем автокран смял легковушку: пострадала девушка
У поселка Дубки под Ярославлем 21 марта произошло серьезное ДТП. Кран смял легковушку.
В пресс-службе ГИБДД по Ярославской области рассказали, что авария случилась на дороге Ярославль-Шопша в 10 часов 12 минут.
- По предварительной информации, 62-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада XRAY», за рулем которого находилась 30-летняя женщина, - сообщили в Госавтоинспекции.
Пользователи группы «Первый ярославский автопортал» в сети «ВКонтакте» пишут, что водитель крана уснул за рулем. А у пострадавшей зафиксирован перелом руки или ключицы, травма головы.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU