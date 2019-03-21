2019-03-21T13:01:29+03:00
Общество

В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а

Об этом просят жители Резинотехники
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а.В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле может поменяться маршрут автобуса №40а. Делается это ради жителей Резинотехники, которые пожаловались на то, что после объединения заволжских больниц №3 и №7 им стало трудно доехать до корпуса, который располагается на улице Маяковского.

— В вечернее время Резинотехника становится практически недоступной, а до улицы Маяковского нам и вовсе не на чем доехать, — рассказала жительница микрорайона Алла Кононова.

В итоге городские власти пообещали рассмотреть вариант внесения изменений в схему движения автобуса № 40а с учётом заезда к больнице № 3. Кроме того, для улучшения транспортной доступности микрорайона будет перезаключен контракт по перевозкам пассажиров автобусами № 21 и № 21б. На эти маршруты хотят привлечь перевозчика с подвижным составом большей вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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