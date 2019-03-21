2019-03-21T11:44:45+03:00
Происшествия

«Ничего более дерзкого я не видела»: ярославец мастерски умыкнул коврик с чужого крыльца

Забавный инцидент попал на уличную камеру [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле мужчина украл чужой коврик. Фото: стоп-кадр с видео Mete0ra MY.В Ярославле мужчина украл чужой коврик. Фото: стоп-кадр с видео Mete0ra MY.
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В Ярославле с крыльца одного из зданий украли коврик. Конечно, не приятно. Но, вероятнее всего, этому инциденту никто не придал бы никакого значения и огласки. Да только наглый воришка, который действовал среди бела дня, попал на уличную камеру наблюдения. Видео 20 марта выложил в сети пользователь Mete0ra MY.

На записи видно, как мужчина прогуливается вдоль забора у какого-то здания, и вдруг его внимание привлекает тот самый лежащий на крыльце коврик. Мужчина достал палку, зацепил ею край дорожки и придвинул к забору, а потом аккуратно вытащил его под прутьями ограды. И был таков.

- Ничего более дерзкого я не видела! – потешаются ярославцы в соцсетях. - Коврокрады в городе! Берегите самое ценное, помните - фото на фоне ковра увеличивает риск кражи.

Нашлись и те, кто предлагают забрать у них ненужные коврики совершенно бесплатно.

Дерзкое ограбление в Ярославле! Видео: Mete0ra MY..

ИСТОЧНИК KP.RU

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