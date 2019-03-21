2019-03-21T11:02:48+03:00
Происшествия

Не спи - ограбят. Жительница Переславля лишилась денег после крепкого застолья со знакомым

Гость украл ее банковскую карту и снял наличные
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина попросту уснула, а ее "друг" знал, где что лежитЖенщина попросту уснула, а ее "друг" знал, где что лежитФото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Переславля обратилась 33-летняя местная жительница. Молодая женщина лишилась пяти тысяч рублей – кто-то списал их с карты, которую у нее украли.

Оказалось, обокрал женщину ее знакомый. 26-летний молодой человек выпивал с подругой в ее квартире, а когда она уснула, парень вытащил карту, которой пострадавшая расплачивалась за спиртное. Злоумышленник снял пять тысяч и потратил их.

На вора завели уголовное дело по статье «Кража», он дал признательные показания. А пострадавшей женщине и другим, напоминаем вместе с полицией: выпивать в ненадежной компании – чревато последствиями, как, впрочем, и просто выпивать. И, тем более, оставлять при этом доступ к деньгам всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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