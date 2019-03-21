Ярославец сдал в металлолом чужой раритетный «Москвич»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-21T10:19:19+03:00

На вора завели уголовное дело по статье "Кража" Фото: Роман РЫЖИКОВ

Машина долго стояла на дачном участке, и он решил ее увезти

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В полицию Ярославля обратился житель Заволжского района – с его дачного участка кто-то угнал его старенький «Москвич 412». Советский компакт-кар долгое время стоял во дворе без движения, и кое-кому приглянулся.

Полицейские нашли злоумышленника – 38-летний местный житель просто вызвал эвакуатор, увез машину и сдал раритет в металлолом.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU