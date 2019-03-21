Школьная месть: две ярославских семиклассницы напоили подружку лимонадом со слабительным
Инцидент произошел из-за того, что ученица ярославской школы №70 назвала двух своих одноклассниц нищенками, сообщил телеграмм-канал Mash. Обиженные школьницы решили ей отомстить, добавив ей в лимонад слабительное. Правда, когда одноклассница пожаловалась, что у нее болит живот, подруги ей все рассказали и дали лекарство от диареи. Девочки даже помирились друг с другом, но родители пострадавшей школьницы написали заявление в полицию с требованием разобраться в случившемся.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - подтвердили в пресс-службе УМВД по Ярославской области
Школьная месть не оставила равнодушными также и другие ведомства. Одновременно с полицейскими в ситуации разбираются прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU