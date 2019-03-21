2019-03-21T07:26:43+03:00
Общество

Школьная месть: две ярославских семиклассницы напоили подружку лимонадом со слабительным

Родители пострадавшей написали заявление в полицию
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Две ярославские школьницы отомстили за обидные слова - напоили обидчицу лимонадом со слабительным. Фото ВКонтактеДве ярославские школьницы отомстили за обидные слова - напоили обидчицу лимонадом со слабительным. Фото ВКонтакте
Изменить размер текста:

Инцидент произошел из-за того, что ученица ярославской школы №70 назвала двух своих одноклассниц нищенками, сообщил телеграмм-канал Mash. Обиженные школьницы решили ей отомстить, добавив ей в лимонад слабительное. Правда, когда одноклассница пожаловалась, что у нее болит живот, подруги ей все рассказали и дали лекарство от диареи. Девочки даже помирились друг с другом, но родители пострадавшей школьницы написали заявление в полицию с требованием разобраться в случившемся.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - подтвердили в пресс-службе УМВД по Ярославской области

Школьная месть не оставила равнодушными также и другие ведомства. Одновременно с полицейскими в ситуации разбираются прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Этим летом в Рыбинске отдохнут более 9 тысяч детей
Ярославцы набрали ипотечных кредитов на 1 миллиард рублей
Ярославский педагог победила в конкурсе «Сердце отдаю детям»
В Ярославской области началась досрочная сдача ЕГЭ
В Ярославской области скоро начнется весенний посев хвойных деревьев
Скандал в Тутаеве: горожанам пришли огромные счета за электроэнергию
В Ярославской области не в полном объеме закуплены лекарства для льготников
Мэр Ярославля обсудил со студентами повышение стоимости проездных для них
В Ярославле изменилось расписание авиарейсов до Санкт-Петербурга
Мужчина, зарезавший в Новый год брата-близнеца, предстанет перед судом в Ярославле
В Ярославле насчитали 78 брошенных машин: что с ними будут делать
Жители Ярославля не получат компенсацию за стоящие по полгода лифты
В Ярославской области сотрудники УФСИН своей кровью спасают жизни других людей
Мэр Ярославля: «На уборку города не хватает полмиллиарда рублей»
Руководитель ярославского САХа не выдержал нагрузок и уволился
Владимир Волков оставил интригой должность Александра Асриянца