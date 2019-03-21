2019-03-21T08:31:44+03:00
Общество

Этим летом в Рыбинске отдохнут более 9 тысяч детей

На организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета выделено 24,5 млн, из местного – 5 млн рублей
Мария СОКОЛОВА
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В летние каникулы в Рыбинске отдохнут и поправят здоровье более 9 тысяч детей. Фото сайт Рыбинского МРВ летние каникулы в Рыбинске отдохнут и поправят здоровье более 9 тысяч детей. Фото сайт Рыбинского МР
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В летние каникулы в Рыбинске будут работать 42 лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования, спорта и культуры. В них смогут отдохнуть 2716 детей. В загородных оздоровительных лагерях – трех муниципальных («Полянка», им.Ю.Гагарина, им. А.Матросова) и ведомственном лагере им. Г.Титова отдохнут 3 тысячи детей. Остальные будут посещать профильные лагеря, организованные учреждениями дополнительного образования, молодежной политики и общественными организациями.

Размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевки в загородный лагерь в этом году составляет 2000 рублей. Получить ее можно по заявительному принципу, как до начала отдыха, так и после его прохождения. Если средний ежемесячный совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 18 900 рублей, размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевки в загородный лагерь составляет 6820 рублей.

Право на получение бесплатной путевки в загородный оздоровительный лагерь также имеют дети: сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, безнадзорные, погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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