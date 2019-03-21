Ярославцы набрали ипотечных кредитов на 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-21T08:05:09+03:00

В Ярослаской области выдано ипотечных кредитов на 1 миллиард рублей только за январь 2019 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Миллиард рублей был выдан населению Ярославской области в ипотечных кредитах только за январь текущего года.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов ипотечного кредитования составил 5,2%. Общий объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам составляет 41,5 млрд рублей, при этом всего 1% задолженности гасится не своевременно, - отметил заместитель управляющего Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Евгений Ефремов.

В январе 2019 года средний размер ипотечного жилищного кредита в Ярославской области составил 1,8 миллион рублей, срок погашения – порядка 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU