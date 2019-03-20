Ярославский педагог победила в конкурсе «Сердце отдаю детям»

СЕГОДНЯ 20:20 2019-03-20T20:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в региональной системе дополнительного образования заняты более 100 тысяч детей, с которыми работают около 1500 педагогов.

– Это очень важное направление работы – организовать досуг ребенка, выявить и развить его способности и таланты. Согласно указу Президента России к 2020 году не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием, - отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Конкурс проводился в три тура по технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической номинациям. После третьего, заключительного тура, жюри объявило победителя – им стала Мария Майорова из Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

– Самое главное, что мы получили большое количество впечатлений, нашли новых друзей, – считает победительница конкурса. – Я всегда отдавала и буду отдавать свое сердце детям, потому что это мое вдохновение, мои эмоции, это моя жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU