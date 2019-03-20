2019-03-20T20:20:17+03:00
Общество

Ярославский педагог победила в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере дополнительного образования состоялась сегодня, 20 марта
Мария СОКОЛОВА
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Педагог Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Мария Майорова стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям".Педагог Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Мария Майорова стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям".Фото: Правительство Ярославской области
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Сегодня в региональной системе дополнительного образования заняты более 100 тысяч детей, с которыми работают около 1500 педагогов.

– Это очень важное направление работы – организовать досуг ребенка, выявить и развить его способности и таланты. Согласно указу Президента России к 2020 году не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием, - отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Конкурс проводился в три тура по технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической номинациям. После третьего, заключительного тура, жюри объявило победителя – им стала Мария Майорова из Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

– Самое главное, что мы получили большое количество впечатлений, нашли новых друзей, – считает победительница конкурса. – Я всегда отдавала и буду отдавать свое сердце детям, потому что это мое вдохновение, мои эмоции, это моя жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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