В Ярославской области началась досрочная сдача ЕГЭ
Большинство ярославских участников досрочного ЕГЭ будут сдавать русский язык и профильную математику – по 99 человек, а также обществознание – 93 человека.
– Организовано 4 пункта досрочной сдачи экзамена – в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, – сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода. – Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также 11-классники, которые по уважительным причинам не примут участие в экзаменах в основные сроки.
Сегодня, 20 марта, 7 человек сдавали ЕГЭ по географии, 11 – по литературе. В пунктах проведения экзамена применялась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В восемь регионов, в том числе в Ярославскую область, задания были переданы по Интернету. Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением составил 100 процентов. Кроме того, за ходом сдачи экзамена следили общественные наблюдатели – в этой роли выступили студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи.
Большинство ярославских участников досрочного ЕГЭ будут сдавать русский язык и профильную математику – по 99 человек, а также обществознание – 93 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU