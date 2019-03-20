2019-03-20T19:21:01+03:00
Общество

В Ярославской области началась досрочная сдача ЕГЭ

285 человек сдадут экзамены досрочно с 20 марта по 10 апреля
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области началась досрочная сдача ЕГЭВ Ярославской области началась досрочная сдача ЕГЭФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Большинство ярославских участников досрочного ЕГЭ будут сдавать русский язык и профильную математику – по 99 человек, а также обществознание – 93 человека.

– Организовано 4 пункта досрочной сдачи экзамена – в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, – сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода. – Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также 11-классники, которые по уважительным причинам не примут участие в экзаменах в основные сроки.

Сегодня, 20 марта, 7 человек сдавали ЕГЭ по географии, 11 – по литературе. В пунктах проведения экзамена применялась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В восемь регионов, в том числе в Ярославскую область, задания были переданы по Интернету. Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением составил 100 процентов. Кроме того, за ходом сдачи экзамена следили общественные наблюдатели – в этой роли выступили студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи.

Большинство ярославских участников досрочного ЕГЭ будут сдавать русский язык и профильную математику – по 99 человек, а также обществознание – 93 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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