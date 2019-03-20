Скандал в Тутаеве: горожанам пришли огромные счета за электроэнергию

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-20T18:16:03+03:00

Дополнительные суммы появились в квитанциях за февраль и составили от 5 до 10 тысяч рублей

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Жители Тутаева обратились с жалобами в департаменты государственного жилищного надзора и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области с многочисленными жалобами. Собственники и наниматели квартир пришли в недоумение оттого, что энергетики сделали перерасчет тем, у кого на 2016 год имелись счетчики с истекшим сроком поверки. Ресурсная организация использовала данное обстоятельство как основание для дополнительного начисления не по показаниям индивидуальных приборов учета, а по нормативу потребления.

По вопросу правомерности доначисления ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТНС Энерго Ярославль» тутаевцам платы за потребленную в предыдущие годы электрическую энергию в департаменте государственного жилищного надзора состоялось совещание. В его работе приняли участие директор департамента Елена Скоробогатова, заместитель директора ДЖКХЭиРТ Алексей Метельков, заместитель прокурора Тутаевской межрайонной прокуратуры Игорь Румянцев, глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов и другие.

- Участниками совещания принято решение о направлении Тутаевской межрайонной прокуратурой искового заявления в суд с целью защиты прав граждан. Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области совместно с ДЖКХЭиРТ выступит в судебных заседаниях в поддержку заявленных требований, - сообщила главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.

А вот как прокомментировали возникшую проблему в ПАО «ТНС Энерго Ярославль».

- Ситуация, сложившаяся в результате дополнительных начислений за электроэнергию некоторым потребителям Тутаева и Тутаевского муниципального района, безусловно, требует решения. На прошлой неделе в ходе встречи с жителями, представителями советов многоквартирных домов, ТСЖ, в которой также приняли участие представители правительства Ярославской области, администрации Тутаевского муниципального района, управляющих компаний и органов прокуратуры, было достигнуто конструктивное решение о создании совместной рабочей группы. Ее задача – рассмотрение в индивидуальном порядке обращений жителей в адрес компании о доначислениях за 2016 год. На данный момент идет тщательная проверка перерасчетов по каждому конкретному случаю. Работа будет продолжена. Также на контроле рабочей группы — сохранение компенсаций за электроэнергию всем категориям льготников, не начисление пеней и запрет на введение ограничений по электроснабжению потребителей за задолженность, образовавшуюся по причине этих перерасчетов, до окончания проверки. В любом случае, сложившаяся ситуация будет разрешена в соответствии с законом, - заверили в ресурсоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU