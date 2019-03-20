2019-03-20T18:08:26+03:00
Общество

В Ярославской области не в полном объеме закуплены лекарства для льготников

Не хватает препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области не в полном объеме закуплены некоторые льготные лекарства. Фото: Ярославская областная Дума.В Ярославской области не в полном объеме закуплены некоторые льготные лекарства. Фото: Ярославская областная Дума.
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В Ярославской области не в полном объеме закуплены лекарства для льготников. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной Думы 19 марта. По словам заместителя директора регионального департамента здравоохранения и фармации Надежды Корзиной, большая часть необходимых препаратов закуплена на 8 месяцев в период. Однако по некоторым позициям есть проблемы.

- не хватает препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Причина – в несостоявшихся торгах на закупку лекарств, на конкурс не заявился ни один поставщик, - пояснила чиновница.

Члены комитета приняли к сведению информацию областного департамента здравоохранения и фармации, а также решили вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении финансирования на закупку льготных лекарственных средств. Кроме того, было решено взять на контроль обеспечение бесплатными лекарствами граждан, по которым вынесено положительное решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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