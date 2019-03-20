Мэр Ярославля обсудил со студентами повышение стоимости проездных для них

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-20T17:29:02+03:00

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20 марта мэр Ярославля Владимир Волков встретился с лидерами студенческих профсоюзов и руководителями вузов. На повестке главной была тема повышения стоимости проездных билетов. На это повлияли два фактора - общее изменение стоимости проездных билетов и уменьшение размера льготы для учащихся с 60 до 50%. В итоге вместо 8 рублей разовая поездка по студенческому проездному стала обходиться в 10,95. При этом в мэрии напомнили, что стоимость проездных не повышалась с 2016 года.

— В Ярославле транспортные предприятия сейчас находятся в непростом положении. Зарплата водителей не повышалась с 2009 года. Мы должны подходить к вопросам работы транспорта комплексно и учитывать интересы каждой из сторон, - пояснил мэр.

Власти договорились с руководителями ведущих вузов города о возможности предоставления адресной материальной помощи нуждающимся в этом студентам.

ИСТОЧНИК KP.RU