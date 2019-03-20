В Ярославле изменилось расписание авиарейсов до Санкт-Петербурга
Теперь рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям
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В Ярославском аэропорту Туношна изменилось расписание авиарейсов по маршруту «Ярославль - Санкт-Петербург». Информация об этом появилась на главном сайте аэропорта. В объявлении говорится, что отныне полетыбудут осуществляться по вторникам и воскресеньям.
- Билет из Санкт-Петербурга в Ярославль можно будет купить на восемь часов 50 минут утра каждого вторника, - сообщается на сайте аэропорта. – Из Ярославля можно будет летать по воскресеньям в десять часов 55 минут.
Изменение вступит в силу с 31 марта 2019 года. Рейсы будут осуществляться на воздушном судне Embraer 170, вместимость которого – 78 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU