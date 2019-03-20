Мужчина, зарезавший в Новый год брата-близнеца, предстанет перед судом в Ярославле
В Ярославле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил собственного брата. Установлено, что 31 декабря 2018 года, в канун праздника 39-летний преступник выпивал вместе со своим братом-близнецом. Застолье проходило в Брагино, в одном из домов по Тутаевскому шоссе.
- В ходе употребления спиртных напитков между родственниками разгорелся спор, - пояснили в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. – Во время ссоры подозреваемый нанес брату удар ножом в область живота. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После совершения убийства обвиняемый сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд. До начала процесса подозреваемый будет находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU