Мужчина, зарезавший в Новый год брата-близнеца, предстанет перед судом в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-20T16:14:12+03:00

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В Ярославле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил собственного брата. Установлено, что 31 декабря 2018 года, в канун праздника 39-летний преступник выпивал вместе со своим братом-близнецом. Застолье проходило в Брагино, в одном из домов по Тутаевскому шоссе.

- В ходе употребления спиртных напитков между родственниками разгорелся спор, - пояснили в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. – Во время ссоры подозреваемый нанес брату удар ножом в область живота. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершения убийства обвиняемый сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд. До начала процесса подозреваемый будет находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU