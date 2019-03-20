2019-03-20T16:02:45+03:00
Общество

В Ярославле насчитали 78 брошенных машин: что с ними будут делать

Вопрос обсудили на заседании комиссии муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле насчитали 78 брошенных машин.В Ярославле насчитали 78 брошенных машин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На улицах Ярославля власти насчитали 78 брошенных машин. Об этом 20 марта на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов. 35 автомобилей зафиксировано в Дзержинском районе, 18 – в Заволжском, 4- в Кировском, 2- в Красноперекопском, 19- в Ленинском.

- Если машина припаркована без нарушения правил, мы ее не можем эвакуировать, - пояснил Тальянов. – Эта мера применяется, только если проводится устранение аварий на инженерных сетях или по предписанию антитеррористической комиссии.

Со слов чиновника, пока в городе были ситуации эвакуации брошенных автомобилей только, если они мешали ремонту сетей. Сейчас городские власти ждут нормативы, по которым можно эвакуировать такой транспорт, от областных властей. Для решения вопроса создана рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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