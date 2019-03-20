2019-03-20T15:02:07+03:00
Общество

Жители Ярославля не получат компенсацию за стоящие по полгода лифты

Но с подрядчика требуют более миллиона рублей за срыв сроков выполнения контракта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Несмотря на окончание прописанного в контракте срока завершения работ, во многих домах Ярославля лифты до сих пор не ходят.Несмотря на окончание прописанного в контракте срока завершения работ, во многих домах Ярославля лифты до сих пор не ходят.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Жители Ярославля не получат компенсацию за стоящие по полгода лифты. Об этом на заседании комиссии муниципалитета 20 марта сообщил заместитель директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Дмитрий Жевраков. Данный вопрос задала депутат Евгения Овод.

- Компенсировать никак не будем. Мы же не нанесли вред общедомовому имуществу, - прокомментировал Жевраков.

Напомним, менять лифты в многоквартирных домах Ярославля начали в прошлом году. По контракту, все работы должны были завершить до 15 марта этого года. Но, по факту, во многих домах лифты до сих пор не работают. Люди несколько месяцев вынуждены ходить пешком. Жеврков отметил, что сроки замены лифтов никак не регламентированы, но из практики следует, что для проведения этой работы достаточно трех месяцев. Между тем, сейчас из 142 подъездов, где меняют лифты, в 37 срок ремонта превысил это время.

В связи с несоблюдением сроков замены компании «Трансэнерго», которая выступила подрядчиком, начислена неустойка в размере 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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