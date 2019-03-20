2019-03-20T14:20:47+03:00
Общество

В Ярославской области сотрудники УФСИН своей кровью спасают жизни других людей

Сегодня, 20 марта, они снова стали добровольными донорами
Мария СОКОЛОВА
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В УФСИН по Ярославской области в третий раз прошла совместная с областной станцией переливания крови акция по добровольному донорству.Фото УФСИН РФ по ЯОВ УФСИН по Ярославской области в третий раз прошла совместная с областной станцией переливания крови акция по добровольному донорству.Фото УФСИН РФ по ЯО
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Cотрудники уголовно-исполнительной системы региона совместно с ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» в третий раз организовали коллективную сдачу крови в административном здании УФСИН, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В акции приняли участие сотрудники аппарата Управления и подведомственных учреждений, дислоцирующихся на территории города Ярославля. Сдать кровь пришли около 50 человек. В течение 15 минут каждый из их сдал 450 грамм крови.

Старший оперуполномоченный оперативного отдела старший лейтенант внутренней службы Сергей Кульмичев сдает кровь уже в 8 раз, впервые приобщился к волонтерскому движению во время учебы во Владимирском юридическом институте ФСИН России. Теперь эту хорошую традицию поддержала и его супруга Валерия, которая также несет службу в уголовно-исполнительной системе.

- Считаю своим долгом участвовать в подобных мероприятиях, - отметил Сергей Кузмичев, - Возможно, кому-то я подарю здоровье, а кому-то и жизнь.

Среди доноров были не только новички, но и почетные доноры, которые участвуют и в различных организованных акциях, и самостоятельно регулярно посещают станцию переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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