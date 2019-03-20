Мэр Ярославля: «На уборку города не хватает полмиллиарда рублей»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-20T15:59:38+03:00

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20 марта мэр Ярославля Владимир Волков провел пресс-завтрак, на котором ответил на актуальные вопросы журналистов. В частности, представителей СМИ интересовало, хватит ли у города денег на качественную уборку улиц.

Деньги – второе по важности. Самое главное – это люди. Есть те, с кем можно работать и при наличии той суммы, которая есть. Сумма заложена немалая. На два года контракт предусматривает около миллиарда рублей. Мы просчитывали, что полмиллиарда не хватает. Но мы справляемся с тем, что есть. Главное, чтобы были люди, - отметил Волков.

Также глава города добавил, что сейчас, чтобы наладить процесс, планируется закупить дополнительную технику, решить проблему со сбросом снега с корыш на тротуары.

Кроме того, Волков рассказал, почему, проработав лишь месяц, уволился руководитель ярославского САХа.

ИСТОЧНИК KP.RU