2019-03-20T13:31:59+03:00
Общество

Руководитель ярославского САХа не выдержал нагрузок и уволился

Ситуацию с кадровыми перестановками в руководстве предприятия прокомментировал мэр Владимир Волков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Соков. Фото: "Фейсбук".Алексей Соков. Фото: "Фейсбук".
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20 марта мэр Ярославля Владимир Волков провел встречу с журналистами и ответил на их вопросы. В частности, представители СМИ поинтересовались, с чем связана рокировка в руководстве предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города». На смену уволившемуся в конце января Эдуарду Снежкову пришел Алексей Соков. Но уже в начале марта его сменил Андрей Егоров из Архангельской области.

- Тот месяц, который Соков отработал, он работал честно, добросовестно, спал по 2-3 часа, ночью всегда был в городе, расставлял людей, технику. Но не выдержал такой режим. В этом ничего зазорного нет. Человек попробовал свои силы, откровенно сказал, что не может, не готов. Поэтому искали из тех людей, которые готовы работать. Поверьте, говорил ни с одним десятком человек, чтобы понять, кто готов работать в таком режиме. Когда подробнейшим образом озвучиваешь требования, очень многие отказываются, - отметил Волков.

По его словам, сейчас руководителю предприятия нужно активно участвовать в выстраивании системы работы, которой до этого не было. Предполагается создать карту уборки, учесть все улицы, контейнерные площадки, количество техники, реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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