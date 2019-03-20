2019-03-20T12:43:23+03:00
Политика

Владимир Волков оставил интригой должность Александра Асриянца

Мэр Ярославля ответил на вопросы журналистов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Александр Асриянц.Александр Асриянц.Фото: Мэрия Ярославля
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20 марта на встрече с журналистами мэр Ярославля Владимир Волков не приоткрыл завесу тайны о должности Александра Асриянца.

- Кто-то написал, что есть в должности Александра Асриянца какая-то интрига. Вот он выйдет из отпуска, пусть сам и скажет, — прокомментировал глава города.

Напомним, в городской администрации не раз комментировали, что Асриянц работает на посту работает советником по правовом вопросам. В тоже время ярославцы не раз выкладывали в сеть документы, подписанные чиновником как заместителем по вопросам имущественной и правовой политики. Более того, в начале года информация о том, что Асриянц именно заместитель появилась на сайте мэрии, но потом была исправлена.

Также на пресс-завтраке Волков рассказал, кто займет пост первого заместителя мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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