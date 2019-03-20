Владимир Волков оставил интригой должность Александра Асриянца
20 марта на встрече с журналистами мэр Ярославля Владимир Волков не приоткрыл завесу тайны о должности Александра Асриянца.
- Кто-то написал, что есть в должности Александра Асриянца какая-то интрига. Вот он выйдет из отпуска, пусть сам и скажет, — прокомментировал глава города.
Напомним, в городской администрации не раз комментировали, что Асриянц работает на посту работает советником по правовом вопросам. В тоже время ярославцы не раз выкладывали в сеть документы, подписанные чиновником как заместителем по вопросам имущественной и правовой политики. Более того, в начале года информация о том, что Асриянц именно заместитель появилась на сайте мэрии, но потом была исправлена.
Также на пресс-завтраке Волков рассказал, кто займет пост первого заместителя мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU