Ярославская организация лишилась бытовки из-за более чем трехмиллионного долга коллегам

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-20T12:17:23+03:00

Ярославские судебные приставы арестовали бытовку за более чем трехмиллионный долг. Фото: Служба судебных приставов

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Организация-должник, занимающаяся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием, взяла у другой фирмы деньги в долг, но возвращать чужие миллионы не торопилась. Дело дошло до судебных разборок, закончившихся постановлением о немедленной выплате долга. Тем не менее, ответчик не торопился выполнять решение Фемиды.

Тогда к нему пришли судебные приставы отдела по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области и арестовали бытовку.Описанное имущество оставлено на ответственное хранение должнику, которого предупредили об уголовной ответственности.

Если в течение 10 дней после ареста имущества задолженность не будет погашена, бытовку выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU