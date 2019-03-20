Ярославская организация лишилась бытовки из-за более чем трехмиллионного долга коллегам
Организация-должник, занимающаяся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием, взяла у другой фирмы деньги в долг, но возвращать чужие миллионы не торопилась. Дело дошло до судебных разборок, закончившихся постановлением о немедленной выплате долга. Тем не менее, ответчик не торопился выполнять решение Фемиды.
Тогда к нему пришли судебные приставы отдела по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области и арестовали бытовку.Описанное имущество оставлено на ответственное хранение должнику, которого предупредили об уголовной ответственности.
Если в течение 10 дней после ареста имущества задолженность не будет погашена, бытовку выставят на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU