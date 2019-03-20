Задержание шантажиста: ярославец обещал повредить автомобили, если ему не переведут деньги

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-20T11:59:55+03:00

В Ярославле сотрудники полиции задержали вымогателя,угрожавшего повредить автомобили, если ему не переведут деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подозреваемый в вымогательстве требовал с владельцев легковых машин от одной до трех тысяч рублей

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В отдел дознания ОМВД России по Фрунзенскому району Ярославля поступило девять обращений от жителей о том, что они обнаружили на своих автомобилях записки, в которых содержались угрозы повредить их машины в случае, если они не переведут деньги.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в вымогательстве. Им оказался 24-летний ранее не судимый молодой человек. Он объяснил полицейским, что вот таким образом пытался подзаработать. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

- Не переводите деньги по указаниям незнакомых лиц, о подобных фактах сообщайте в полицию. Телефон полиции «02», с сотового «102», - предупреждают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU