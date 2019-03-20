Задержание шантажиста: ярославец обещал повредить автомобили, если ему не переведут деньги
В отдел дознания ОМВД России по Фрунзенскому району Ярославля поступило девять обращений от жителей о том, что они обнаружили на своих автомобилях записки, в которых содержались угрозы повредить их машины в случае, если они не переведут деньги.
В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в вымогательстве. Им оказался 24-летний ранее не судимый молодой человек. Он объяснил полицейским, что вот таким образом пытался подзаработать. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
- Не переводите деньги по указаниям незнакомых лиц, о подобных фактах сообщайте в полицию. Телефон полиции «02», с сотового «102», - предупреждают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU