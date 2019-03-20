Владимир Волков рассказал, как будет искать замену Михаилу Кузнецову
20 марта на встрече с журналистами мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал ситуацию с поиском нового заместителя по вопросам ЖКХ и благоустройства. Напомним, Михаил Кузнецов, который работал на этой должности, 18 февраля ушел в отставку.
- По заместителю ЖКХ торопиться не будем. Нужно принять взвешенное решение. Сейчас этот блок ведет директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. Пока все функционирует так, как должно. Проблем с блоком ЖКХ не вижу, - отметил Волков.
Также на встрече с представителями СМИ мэр Ярославля прокомментировал череду отставок в городской администрации и рассказал, кого хочет сделать своим первым замом.
ИСТОЧНИК KP.RU