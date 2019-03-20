2019-03-20T11:59:51+03:00
Политика

Владимир Волков рассказал, как будет искать замену Михаилу Кузнецову

Мэр Ярославля ответил на вопросы журналистов о вакансии заместителя по вопросам ЖКХ и благоустройства
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Волков.Владимир Волков.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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20 марта на встрече с журналистами мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал ситуацию с поиском нового заместителя по вопросам ЖКХ и благоустройства. Напомним, Михаил Кузнецов, который работал на этой должности, 18 февраля ушел в отставку.

- По заместителю ЖКХ торопиться не будем. Нужно принять взвешенное решение. Сейчас этот блок ведет директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. Пока все функционирует так, как должно. Проблем с блоком ЖКХ не вижу, - отметил Волков.

Также на встрече с представителями СМИ мэр Ярославля прокомментировал череду отставок в городской администрации и рассказал, кого хочет сделать своим первым замом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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