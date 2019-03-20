Прокуратура и суд лишили ярославца огнестрельной «Сайги-410»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-20T11:33:14+03:00

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Прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку законодательства об обороте оружия.

В ее ходе выяснилось, что собственник самозарядного карабина «Сайга-410», изъятого у него в 2016 году в связи с истечением срока документа на хранение оружия, так и не продлил данное разрешение. Владелец оружия также не передал его лицу, имеющему право на хранение карабина.

Так как в настоящее время огнестрельное оружие принадлежать ярославцу не может, прокуратура района обратилась в суд с иском о прекращении права собственности гражданина на самозарядный карабин.

Дзержинский районный суда Ярославля данный иск прокурора удовлетворил, а органы лицензионно-разрешительной системы получили право на реализацию «Сайги-410» через розничную сеть специализированных оружейных магазинов. После продажи огнестрельного оружия собственнику передадут вырученную сумму за вычетом затрат, связанных с отчуждением оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU