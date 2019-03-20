2019-03-20T10:14:16+03:00
Происшествия

"Жигуль" - в металлолом: в Рыбинске вор попытался эвакуировать чужую машину

Полиция быстро догнала преступника
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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"Восьмерку" просто увезли на эвакуаторе в металлолом"Восьмерку" просто увезли на эвакуаторе в металлоломФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Дерзкая кража почти удалась у одного хитрого рыбинца. Но полиция сработала оперативно. Мужчина попытался увезти на эвакуаторе чужую восьмерку "Жигулей" . И не просто увезти, а сдать в металлолом. Машина до этого спокойно стояла у дома на улице Луначарского.

- Оперативным дежурным на место происшествия был направлен наряд ГИБДД, сотрудники в ходе обследования территории на улице Плеханова обнаружили эвакуатор с погруженным на него автомобилем, - рассказали в ярославской полиции.

Недалеко успел уехать этот 30-летний автовор. Полиция вернула "Жигуль" владельцу, а на хитрюгу завели уголовное дело сразу по двум статьям - за покушение на преступление и собственно кражу. И так, как ущерб был немаленьким, скорее всего, мужчину отправят за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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