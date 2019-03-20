Леонид Рошаль побывал на первом форуме общественного здоровья в Ярославле
Леонид Рошаль, известный детский хирург, приехал в Ярославль на первый форум общественного здоровья. Он стал почетным гостем и поддержал инициативу ярославских властей.
- Здоровье - это первое, чем должно заниматься государство. Нам надо понимать, на каком уровне мы сейчас находимся, и поставить новые цели на перспективу. Я уверен, что решения, которые будут сегодня приняты, пойдут на пользу всему региону, - заметил Леонид Рошаль.
Врачи и другие специалисты в области здравоохранения обсудили, как в Ярославской области создать единую профилактическую среду и заставить народ заботиться о своем здоровье. Ведь именно неправильный образ жизни рождает большинство заболеваний.
Напомним, в этот же день Леонид Рошаль поговорил с врачами и пациентами Центральной городской больницы и рассказал об улучшении ярославской медицины.
ИСТОЧНИК KP.RU