Леонид Рошаль побывал на первом форуме общественного здоровья в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-20T09:41:08+03:00

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Леонид Рошаль, известный детский хирург, приехал в Ярославль на первый форум общественного здоровья. Он стал почетным гостем и поддержал инициативу ярославских властей.

- Здоровье - это первое, чем должно заниматься государство. Нам надо понимать, на каком уровне мы сейчас находимся, и поставить новые цели на перспективу. Я уверен, что решения, которые будут сегодня приняты, пойдут на пользу всему региону, - заметил Леонид Рошаль.

Врачи и другие специалисты в области здравоохранения обсудили, как в Ярославской области создать единую профилактическую среду и заставить народ заботиться о своем здоровье. Ведь именно неправильный образ жизни рождает большинство заболеваний.

Напомним, в этот же день Леонид Рошаль поговорил с врачами и пациентами Центральной городской больницы и рассказал об улучшении ярославской медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU