2019-03-20T09:26:57+03:00
Происшествия

Побили и сзади, и спереди: под Ярославлем иномарка столкнулась с отбойником и фурой

Водителя увезли в больницу
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Машина и водитель сильно пострадалиМашина и водитель сильно пострадалиФото: УМВД по Ярославской области
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Во вторник, 19 марта, под Ярославлем произошла двойная авария. Сначала серебристая "Toyota Camry" врезалась в отбойник у дороги, а потом столкнулась с фурой "MAN". В итоге у иномарки остались покорежило и зад, и перед. А 29-летний водитель пострадал от ударов.

- В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» мужчина 1989 г.р. госпитализирован, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства, почему водитель въехал в этот отбойник около шести вечера у поселка Суринский. Был ли он пьян, стало ли ему плохо, а может, что-то случилось с машиной - ответы на эти вопросы будут много значить для водителя "Тойоты", когда он выйдет из больницы.

Напомним, недавно задержали двух водителей двенадцатых "Жигулей", которые сбежали с места преступления. Оба сбили людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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