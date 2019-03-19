2019-03-19T22:33:10+03:00
Спорт

«Бронепоезд» снова подбили. Но уже в Ярославле

Повторный домашний матч серии против СКА «Локомотиву» не удался [фото]
Виктор ПОЛЯК
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"Локомотив" подбили"Локомотив" подбилиФото: Андрей КОМИССАРОВ
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После победы нашего «бронепоезда» в первом домашнем матча над армейцами Петербурга у ярославских болельщиков заметно изменилось настроение на вторую игру в «Арене-2000». Команда Дмитрия Квартальнова смогла доказать всем, в том числе и себе самой, что удалось сломать ореол непобедимого соперника, которому в регулярном чемпионате даже забивать не удавалось. И раз уж сумели забить аж три шайбы в ворота СКА, то почему бы не развить успех дальше. А там, чем черт не шутит… Однако давно известно, что раз на раз не всегда приходится. В прошлом матче наши парни сумели навязать армейцам высокий темп, с которым даже их высококлассным мастерам не всегда удавалось справляться.

Игра была жаркой Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Игра была жаркойФото: Андрей КОМИССАРОВ

Но класс есть класс, потому на этот раз питерцы старались максимально тормозить развитие ярославских атак и сбивать темп. Понятно, что «торможение» начиналось прессингом в зоне ворот Ильи Коновалова, которому тренеры вновь доверили пост № 1. И вот с этим прессингом ярославцам справляться было трудненько. Во многом трудности возникли из-за того, что в составе «бронепоезда» фактически не было опытных защитников. Если в прошлой игре таким, хоть и единственным, был легионер Якуб Накладал, то теперь из-за травмы он на льду не появился. Нужно упомянуть и о том, что среди полевых игроков не было ни одного легионера, а единственным стал только вратарь Александр Салак на 26 последних секунд матча. Причем, его появление было вынужденным чтобы избежать удаления у нас. Получилось, что установленный в прошлой игре рекорд в части самого молодого состава команды в плейофф среди клубов КХЛ оказался обновленным. Средний возраст «Локомотива» в этом матче едва превышал 21 год. В таком возрасте очень нелегко вести борьбу с опытными командами. Так и получилось. В середине 1-го периода наши парни неаккуратно распасовали шайбу за воротами Коновалова и ее перехватили, отбросив на подключившегося защитника. Бросок без помех при траффике перед Коноваловым – гол. Один гол еще не катастрофа. Тем более, что сразу же «бронепоезд» получает возможность почти две минуты играть при двух удаленных у гостей.

У "бронепоезда" были удачные моменты Фото: Андрей КОМИССАРОВ

У "бронепоезда" были удачные моментыФото: Андрей КОМИССАРОВ

Однако этот шикарный шанс наши парни не реализуют, действуя как-то судорожно, без хорошего розыгрыша. Неудача надолго сбила команду Квартальнова с темпа. Гости умело этим пользовались и не спешили, ожидая удачный момент. Такой настал уже в третьем периоде, когда удалили Павла Красковского. Гости четко разыграли «лишнего». А затем, через две минуты им удалось забить Коновалову еще одну шайбу, буквально выбив у него в воздухе шайбу из ловушки. Дважды Квартальнов брал запрос на просмотр видео, но судьи не нашли криминала. Напоследок ярославцы все же смогли ответить гостям за все неудачи. Молодой Михаил Беляев, всего второй раз появившийся в составе, за 26 секунд до сирены сумел подправить шайбу в ворота СКА, лишив гостей «сухаря» и показав, что не боги горшки, то есть голы, забивают. Пригодится на следующую игру. Там уже «бронепоезд» не имеет права проиграть, чтобы не завершить сезон.

«Локомотив» - СКА(СПб) – 1:3(0:1;0:0;1:2)

Счет в серии до 4-ех побед – 1:3

Фанаты поддерживали любимый клуб, но это им не помогло Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фанаты поддерживали любимый клуб, но это им не помоглоФото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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