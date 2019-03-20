У ярославца требуют алименты на сына, который живет с ним

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-20T08:15:20+03:00

Суд решил, что ребенок должен жить с матерью, а у отца уже арестовали машину

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Весь спектр наказаний применили приставы к нерадивому ярославцу, пока не дошли до ареста недешевого Ниссана. Мужчина задолжал своему сыну 180 тысяч рублей алиментами.

- Представитель закона ограничил должника в праве выезда за пределы страны, в праве управления транспортными средствами, вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей неплательщику иномарки, наложил арест на банковские счета, - рассказали в службе судебных приставов.

Но ничего из этого не сработало. Долг остался долгом. Но неожиданно для самих приставов, они нашли иномарку отца-должника. Само собой, приставы воспользовались такой удачей и быстренько арестовали машину. Теперь, если мужчина не погасит долг, серебристый "Ниссан" продадут. Но ситуация тут не совсем однозначная. Сын мужчины живет с ним, и явно отец тратит деньги на своего ребенка. Но по решению суда мальчик должен жить с матерью. Возможно, именно она требует с мужчины алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU