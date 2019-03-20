Рожайте, пока строят: в Ярославле скоро появятся несколько садиков, ясель и школа

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-20T07:32:04+03:00

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Новый детский сад в ярославском Яблоневом посаде достроят в этом году. Сейчас уже начали строить третий этаж, опередив график. Стройка в Дзержинском районе Ярославля находится на особом контроле губернатора Ярославской области, потому что она значима для общества.

- Такой садик здесь крайне необходим, - уверен Владимир Волков, мэр Ярославля. - Он возводится в молодом густонаселённом микрорайоне. Также мы обратили внимание на подъездные пути. Дорога здесь узкая, и сейчас мы хотим предусмотреть её ремонт и расширение.

В этом садике будет 12 групп, то есть он вместит 280 детей. Кроме того, во Фрунзенском районе построят садик поменьше - на 220 детей. Его также обещают сдать до конца 2019 года. А для самых маленьких появятся ясли - на Ленинградском проспекте и улице Ярославской. В каждые поместится по 90 детей. А в летом во Фрунзенском районе начнут строить школу на 750 мест. Ее придется подождать до конца следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU