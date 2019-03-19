Леонид Рошаль заметил улучшения в ярославской медицине

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-19T20:05:33+03:00

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Во вторник, 19 марта, в Ярославль приехал Леонид Рошаль. Известный детский хирург прогулялся по поликлинике Центральной городской больницы. Гость из Москвы поговорил с пациентами в очереди, которые заверили его, что не провели месяцы в ожидании приема. И своих коллег он расспросил. Их - о нехватке кадров.

– Терапевтов более или менее хватает, есть проблемы с медицинским персоналом, – признала Елена Коротова, главный врач Центральной городской больницы . – Выходим постоянно на ярмарки вакансий, работаем с медицинским колледжем. Ждем, что после выпускного у нас будет пополнение среднего медперсонала.

Леонид Рошаль заметил, что видит позитивные изменения в ярославской медицине. Но при необходимости может помочь по мере своих сил.Известный хирург и по совместительству президент Национальной медицинской палаты держит руку на пульсе ярославского здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU