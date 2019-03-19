Ярославцев из ветхих и аварийных халуп переселят в новые квартиры по справедливости

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-19T19:21:40+03:00

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Более 10 тысяч квадратных метров расселят в Ярославской области в 2019 и 2020 годах. Правительство области пообещало дать жильцам ветхих и аварийных домов новую жилплощадь. Но, само собой, в порядке очереди.

- Главное условие: дом должен быть признан аварийным до 1 января 2017 года, - рассказал Виктор Жучков, и. о. директора департамента строительства . – Очередность устанавливают органы местного самоуправления. Будут учитываться дата признания дома ветхим, наличие на исполнении решения суда, угроза обрушения, а также средства на софинансирование, предусмотренные в местных бюджетах.

Также переселение обещают справедливым - если у человека или семьи была небольшая квартирка, то и дадут им в точности такую же квартирку, только без плесени и худой крыши. А если бабушка еще в молодости обзавелась пятикомнатными хоромами, то государство должно будет найти ей такие же хоромы.

В 2019 расселение только начнут, заменят чуть больше тысячи квадратных метров жилплощади. Но в 2020 году обещают расселить больше девяти тысяч квадратных метров, так что большинству придется подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU