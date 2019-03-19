2019-03-19T18:02:27+03:00
Политика

Губернатор Ярославской области рассказал Дмитрию Медведеву о позитивной динамике в регионе

Прошла встреча главы региона Дмитрия Миронова и председателя правительства России
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий Медведев и Дмитрий Миронов обсудили вопросы реализации национальных проектов в Ярославской областиДмитрий Медведев и Дмитрий Миронов обсудили вопросы реализации национальных проектов в Ярославской областиФото: Правительство Ярославской области
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19 марта в Москве прошла рабочая встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Они обсудили вопросы реализации национальных проектов в Ярославской области. Медведев отметил, что регионам необходимо подготовить нормативную базу для дальнейшей эффективной деятельности.

– Начинать работать по национальным проектам нужно практически с 1 января, потому что все обязательства, которые мы доводим до регионов, и трансфертные перечисления денег – они вытекают из бюджета, а бюджет принимается в конце года. Такой темп работы необходимо сохранить и на будущее, чтобы подготовка договоров, которые оформляют исполнение проектов, велась уже на самой ранней стадии, – отметил Дмитрий Медведев.

– Мы готовы к этой работе. На сегодняшний момент есть взаимодействие и с федеральным проектным офисом, и с региональным нашим офисом. У нас разработано 49 региональных проектов, которые органично включены в федеральную повестку, – сказал Дмитрий Миронов.

Когда разговор зашел о социально-экономическом развитии Ярославской области, губернатор отметил, что в прошлом году по основным направлениям наблюдались положительные тенденции, по ключевым показателям – позитивная динамика.

– Реализация промышленной политики в регионе нацелена на создание условий для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение конкурентоспособности промышленного сектора экономики и, конечно же, реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, – доложил Дмитрий Миронов. – Индекс промышленного производства, по предварительным итогам, за 2018 год составил 106 процентов. Мы занимаем лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и шестое место по Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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