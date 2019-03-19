В ярославской облдуме обсудили аспекты школьного питания

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-19T18:14:57+03:00

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В Ярославской областной Думе обсудили аспекты школьного питания, а также ситуацию с предоставлением компенсации части родительской платы. Вопрос был вынесен 19 февраля на совместное заседание двух думских комитетов: по социальной, демографической политике, труду и занятости и образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Напомним, с 1 января в регионе увеличилась стоимость школьных завтраков – с 40 до 50 рублей. А с 1 марта изменился порядок предоставления льгот по оплате школьного питания и компенсации части родительской платы за детский сад. Теперь право на получение льготы имеют семьи, доход на каждого члена семьи в которых не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума.

- По данным регионального департамента образования, количество детей, которые не питаются в школах с 1 января 2019 года увеличилось вдвое, - сообщает о том, что было озвучено на заседании, сайт мэрии Ярославля. - Причинами назвали трудности со сбором документов, которые дают возможность получать питание по льготной цене, список бумаг достаточно большой и собрать весь необходимый комплект быстро не получается, некоторые родители предпочли давать детям перекус с собой из дома, некоторые школьники и их родители не удовлетворены качеством предоставляемого питания.

При этом, по словам директора областного департамента образования Ирины Лободы, которые приводит официальный сайт думы, по сравнению с данными на 1 марта, количество детей, охваченных школьным питанием, увеличилось.

- По состоянию на 1 марта в школах не питались 13350 человек (или 24% от общего числа школьников). Сейчас их – 10801, - сказала Ирина Лобода.

Из 55 тысяч учеников начальной школы бесплатно питаются 19291 человек. На 18 марта свое право на льготу подтвердило около 16% семей. Только за прошлую неделю документы подали более 900 семей. В итоге компенсацию за март в апреле получат не менее 11900

- Время до конца месяца еще есть. Родители, которые имеют право на компенсацию в соответствии с новым порядком ее предоставления, могут еще успеть собрать документы, предоставить их в образовательные организации и в апреле получить компенсацию за март, - добавила Ирина Лобода.

Депутаты оставили тему на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU