2019-03-19T17:39:10+03:00
Общество

В Ярославской области за трехметровый борщевик возбуждено дело против гендиректора Фонда поддержки агрокомплекса

Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области гендиректора ООО оштрафуют за трехметровый борщевик.В Ярославской области гендиректора ООО оштрафуют за трехметровый борщевик.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Некоузского района в результате проведенной проверки выявила нарушения законодательства в сфере организации борьбы с борщевиком Сосновского, а именно непринятие достаточных мер, в том числе и в рамках муниципальных программ, для решения проблемы распространения многолетнего опасного для жизни и здоровья людей сорняка. В адрес глав Некоузского и Октябрьского сельских поселений надзорным ведомством внесены представления, находящиеся в данный момент на рассмотрении.

Также прокуратурой Некоузского района совместно с представителем межмуниципального отдела по Некоузскому и Брейтовскому районам Управления Росреестра по Ярославской области проведено обследование ряда участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельхозпроизводства, принадлежащим на праве собственности ООО «Фонд поддержки аграрного комплекса».

В результате выяснилось, что земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, равномерно, по всей площади заросли борщевиком Сосновского высотой до 3 метров. Все сорные растения находились в фенологической фазе осеннего отмирания и периоде покоя, что свидетельствует о том, что в вегетационный период 2018 года они не уничтожались. Зарастание борщевиком не является очаговым, сорные растения равномерно расположены на территории всего участка. В отношении генерального директора ООО «Фонд поддержки аграрного комплекса» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, что грозит ему штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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