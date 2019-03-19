2019-03-19T16:55:16+03:00
Происшествия

Ярославец без прав, бросивший сбитую девочку на дороге, уже за решеткой

13-летний ребенок госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
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Водителя "двенашки" посадили на 14 сутокВодителя "двенашки" посадили на 14 сутокФото: Роман РЫЖИКОВ
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Стало известно, что 26-летний ярославец, который вечером в понедельник, 18 марта, сбил ребенка и скрылся, ближайшие 14 суток проведет за решеткой. Напомним, водитель без прав наехал на пешехода на Резинотехнике. 13-летняя девочка попала под колеса «двенашки», когда перебегала дорогу на улице Ранней. Ребенку потребовалась госпитализация .

- Мужчина водворен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Другой водитель на отечественной легковушке сбил мужчину на Ленинградском проспекте в этот же вечер. Пешеход перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Примечательно, что промежуток между ДТП – всего 20 минут. Автомобили обоих случаях – ВАЗ двенадцатой модели

ИСТОЧНИК KP.RU

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