2019-03-19T15:48:24+03:00
Общество

Особняк в Ярославле попал в двадцатку самых дорогих в России

Четырехэтажный коттедж на набережной продают за 142 миллиона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Коттеджу, расположенному в Ярославле, досталось 18 место. Фото: yaroslavl.cian.ruКоттеджу, расположенному в Ярославле, досталось 18 место. Фото: yaroslavl.cian.ru
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Особняк в Ярославле попал в двадцатку самых дорогих в России. Рейтинг в преддверии «горячего» сезона на рынке загородной недвижимости составили эксперты ЦИАН. Лидирующие позиции в нем занимают Московский регион, Санкт-Петербург и черноморские курорты. На первом месте расположился дом в Подмосковье за 4,95 миллиарда рублей.

Коттеджу, расположенному в Ярославле, досталось 18 место. Правда, его нельзя отнести к загородной недвижимости. Четырехэтажный коттедж расположен на Тверицкой набережной города в Заволжском районе – напротив речного вокзала. Общая площадь дома составляет 850 кв. метров.

- Мебель, аксессуары, элементы текстиля, используемые при создании классического стиля, оригинальные и выразительные. Здесь используются исключительно дорогие первоклассные материалы: натуральное дерево (только ценные породы), натуральные ткани, венецианская штукатурка, серебро, бронза, много позолоты, хрусталь. Мебель изготовлена в Италии по специальному заказу, - говорится в описании недвижимости на сате ЦИАН.

Интерьеры особняка выполнены в классическом стиле. Фото: yaroslavl.cian.ru

Интерьеры особняка выполнены в классическом стиле. Фото: yaroslavl.cian.ru

Купить дом можно за 142 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году риелторы нашли в Ярославле самую дорогую квартиру в ЦФО.

Приобрести домик можно за 142 миллиона рублей. Фото: yaroslavl.cian.ru

Приобрести домик можно за 142 миллиона рублей. Фото: yaroslavl.cian.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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