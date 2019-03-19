Суд оставил под домашним арестом начальников скандальной ярославской колонии, а другим фигурантам продлил аресты

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-19T15:51:01+03:00

Виновные в пытках в исправительном учреждении остаются за решеткой, но не в полном составе

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В Ярославле суд продлил домашний арест бывшему начальнику ИК-1 Дмитрию Николаеву до 20 июня. На такой же срок под домашним арестом останется и бывший замначальника Игит Михайлов. Об этом сообщили в «Общественном вердикте».

«Не надо было доверять видеозаписи осуждённым, надо было самим хранить,» - слова судьи Андрея Курапина, произнесенные во время заседания, передают правозащитники.

Михайлов после обвинения отказался от показаний, а вину не признал.

Других фигурантов дела, между тем, суд оставил за решеткой:

- Бывшие сотрудники ФСИН Алексей Андреев, Игорь Богданов, Сергей Драчев, Сергей Ефремов, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Александр Морозов, Дмитрий Соловьев и Максим Яблоков были арестованы в августе прошлого года. Сейчас все они находятся под стражей в СИЗО. По решению суда они проведут там еще три месяца. – рассказали в «Общественном вердикте». - Максима Яблоков, Игорь Богданов, Сергей Драчев, Сергей Ефремов и Дмитрия Соловьев до 16 июня, а Алексей Андреев, Андрей Зыбин, Александр Морозов и Алексей Микитюк до 20 июня 2019 года.

Правозащитники отмечают, что могут быть присоединены еще несколько уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением. Речь идет о более 120 эпизодов преступных действий со стороны ФСИНовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU