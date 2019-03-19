2019-03-19T13:44:56+03:00
Происшествия

Пролетела несколько метров: в Ярославле девочку сбили на пешеходном переходе

ДТП на улице Чкалова попало на уличные камеры [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на улице Чкалова машина сбила девочку на переходе. Фото: стоп-кадр с видео "Ярнет".В Ярославле на улице Чкалова машина сбила девочку на переходе. Фото: стоп-кадр с видео "Ярнет".
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В Ярославле 18 марта на улице Чкалова сбили 12-летнюю девочку. ДТП произошло около 18 часов. Сам момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как школьница вместе с подружкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в ребенка врезался автомобиль «Пежо». От удара девочку отбросило на несколько метров, она упала на асфальт и стукнулась о припаркованную у обочины машину.

- В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полиции сообщили, что за рулем автомобиля находился 53-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в этот же день, 18 марта, на улице Ранняя в Ярославле сбили еще одну девочку. Водитель с места происшествия скрылся.

Сбил девочку на переходе. ДТП Жукова/Чкалова. 18.03.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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